Жена Дмитрия Гордона показала, как они выглядели в начале отношений 12 лет назад

Жена известного интервьюера Дмитрия Гордона — журналистка Алеся Бацман — показала, как они выглядели в начале отношений.

В своем Instagram Бацман опубликовала архивное фото, сделанное в Тбилиси более 12 лет назад. Влюбленные приехали в Грузию, чтобы отпраздновать день рождения приятеля.

На фото Алеся предстает в шубе, а рядом с ней интервьюер, который был одетый в черное пальто и рубашку. Как призналась журналистка, это был их первый совместный снимок, который они опубликовали в соцсетях.

Алеся Бацман и Дмитрий Гордон / Фото: instagram.com/alesiabatsman

"Помню это фото…Это первое наше совместное фото, которое мы опубликовали в соцсетях. Тбилиси, вечер, более 12 лет назад, день рождения нашего друга. Время летит, люблю к Луне и обратно! Всем любви, друзья", — написала журналистка под фото.

Напоследок Алеся Бацман поздравила подписчиков с Днем святого Валентина и пожелала всем любить и быть любимыми.

Напомним, украинские знаменитости в соцсетях поздравляют своих любимых с Днем святого Валентина. Звезды делятся романтическими фотографиями со вторыми половинками и признаются в безграничной любви.

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