Жена Дмитрия Гордона показала, как подросла их младшая дочь и поздравила девочку с 3-летием

Украинский ведущий и журналист Дмитрий Гордон и его супруга Алеся Бацман сегодня, 9 октября, имеют праздник в семье.

Такой, младшей дочери звездных супругов Лиане исполняется три года. По этому случаю Бацман у себя в Instagram запостила фотографию девочки и подписала: "Лиане – 3 года! Она хочет праздновать победу!".

На фотографии маленькая Лиана изображена в желтой футболке и желтой шляпке, волосы девочки украшают разноцветные ленты.

Дочь Дмитрия Гордона и Олеси Бацман Лиана / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Поклонники Алеси присоединились к поздравлениям: "с днем рождения куколку Лианочку! Пусть будет счастлива вместе со своей прекрасной семьей! И пусть все ее желания исполнятся", "Пусть растет здоровой и счастливой", "Похоже, в семье Гордон-Бацман месяц октябрь рулит…".

Как известно, 2 октября Олеся Бацман и Дмитрий Гордон отметили 10-летие своей старшей дочери Санты. Знаменитая мама показала именинницу в ее день рождения.

Отметим, что у Дмитрия Гордона семеро детей. В 1992 году родился сын Ростислав от брака с Натальей. В 1995 году родился сын Дмитрий от женщины по имени Злата. От второго брака с Еленой Сербиной Гордон имеет дочь Елизавету (1999) и сына Льва (2001). В 2011 году женился на журналистке Алесе Бацман, в браке с которой родились трое дочерей – Санта (родилась в 2012 году), Алиса (родилась в 2016 году) Лиана, которая появилась на свет в 2019-м.

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