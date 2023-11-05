Жена Дмитрия Гордона показала редкое фото со своей мамой, на которую очень похожа

В семье украинского интервьюера и журналиста Дмитрия Гордона праздник. Его теща – мама Алеси Бацман – празднует день рождения.

По случаю праздника журналистка посвятила пост родному человеку в Instagram. В частности, Алеся поздравила маму с юбилеем и адресовала ей немало теплых слов.

Кроме того, Бацман опубликовала редкое фото с родным человеком, хотя раньше почти не показывала подобных кадров. На снимке журналистка удивила, что она очень похожа на маму.

Алеся Бацман с мамой / Фото: instagram.com/alesiabatsman

"Люблю тебя безгранично. Спасибо за все. С юбилеем!" – написала Бацман и оставила смайлики в виде красных сердец.

Подписчики жены Гордона тоже присоединились к поздравлениям. Они пожелали маме Бацман много чего приятного, а саму журналистку поздравили с именинницей.

С именинницей, Алеяю! Долгих и счастливых лет жизни Инне Николаевне. Обнимаю!

Мира, уюта и крепкого здоровья!

Поздравляю тебя с именинницей, желаю маме крепкого здоровья, радости и счастья в каждом дне! Мира, безопасности и уверенности в завтрашнем дне!

Напомним, недавно актриса Снежана Бабкина показала своего сына, который похож на нее, как две капли воды. Также артистка поздравила Артура с особым праздником.

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