Жена Дмитрия Гордона показала редкое фото со своей мамой, на которую очень похожа

Также журналистка поздравила родного человека с юбилеем.
В семье украинского интервьюера и журналиста Дмитрия Гордона праздник. Его теща – мама Алеси Бацман – празднует день рождения.
По случаю праздника журналистка посвятила пост родному человеку в Instagram. В частности, Алеся поздравила маму с юбилеем и адресовала ей немало теплых слов.
Кроме того, Бацман опубликовала редкое фото с родным человеком, хотя раньше почти не показывала подобных кадров. На снимке журналистка удивила, что она очень похожа на маму.
"Люблю тебя безгранично. Спасибо за все. С юбилеем!" – написала Бацман и оставила смайлики в виде красных сердец.
Подписчики жены Гордона тоже присоединились к поздравлениям. Они пожелали маме Бацман много чего приятного, а саму журналистку поздравили с именинницей.
- С именинницей, Алеяю! Долгих и счастливых лет жизни Инне Николаевне. Обнимаю!
- Мира, уюта и крепкого здоровья!
- Поздравляю тебя с именинницей, желаю маме крепкого здоровья, радости и счастья в каждом дне! Мира, безопасности и уверенности в завтрашнем дне!
Напомним, недавно актриса Снежана Бабкина показала своего сына, который похож на нее, как две капли воды. Также артистка поздравила Артура с особым праздником.
Читайте также: