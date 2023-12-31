Жена Дмитрия Гордона показалась с мужем и призналась, как они проводят время перед Новым годом.

Супруги посетили вместе особое мероприятие.
Жена известного интервьюера Дмитрия Гордона – журналистка Алеся Бацман – впервые за долгое время показалась с мужем.
Семейным снимком избранница шоумена поделилась в своем Instagram. Парочка сфотографировалась в одном из театров Києва. Как поделилась Алеся Бацман, перед Новым годом они с возлюбленным сходили на представление. В частности, супруги наслаждались комедией, где играли Богдан Бенюк, Наталья Сумская, Анатолий Хостикоев.
"Предновогодний театр имени Франко. На сцене комедия в исполнении Богдана Бенюка, Натальи Сумской, Анатолия Хостикоева…", — отметила журналистка.
Алеся Бацман также отметила, что врагу не удастся сломать украинцев, ведь они смогут справиться с бедами и обязательно победят.
"Несмотря ни на что — украинцы смеются! С грядущим", — добавила Бацман.
Напомним, недавно певица Наталка Карпа показала редкие фото с мужем Евгением Тереховым. Исполнительница вместе с возлюбленным отпраздновала день рождения дочери Златы.
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