Жена Дмитрия Гордона показалась с мужем и призналась, как они проводят время перед Новым годом.

Жена известного интервьюера Дмитрия Гордона – журналистка Алеся Бацман – впервые за долгое время показалась с мужем.

Семейным снимком избранница шоумена поделилась в своем Instagram. Парочка сфотографировалась в одном из театров Києва. Как поделилась Алеся Бацман, перед Новым годом они с возлюбленным сходили на представление. В частности, супруги наслаждались комедией, где играли Богдан Бенюк, Наталья Сумская, Анатолий Хостикоев.

"Предновогодний театр имени Франко. На сцене комедия в исполнении Богдана Бенюка, Натальи Сумской, Анатолия Хостикоева…", — отметила журналистка.

Дмитрий Гордон и Алеся Бацман / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Алеся Бацман также отметила, что врагу не удастся сломать украинцев, ведь они смогут справиться с бедами и обязательно победят.

"Несмотря ни на что — украинцы смеются! С грядущим", — добавила Бацман.

Напомним, недавно певица Наталка Карпа показала редкие фото с мужем Евгением Тереховым. Исполнительница вместе с возлюбленным отпраздновала день рождения дочери Златы.

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