Жена Дмитрия Гордона полностью обнаженной позировала с ним в ванной

Алеся Бацман повторила селфи своего мужа.

Знаменитые супруги журналистов Дмитрий Гордон и Алеся Бацман умеют удивить и рассмешить поклонников.

На днях Гордон в Instagram запостил селфи, на котором полностью обнаженным позирует в ванной с пенкой на подбородке. Но, как выяснилось, в тот момент вместе с ведущим ванну принимала и его жена. Об этом стало известно со страницы Instagram Бацман.

instagram.com/gordondmytro

Журналистка разместила кадр, идентичный тому, которым раньше поделился ее муж. Алеся изображена в ванной, полностью обнаженной с пенкой на подбородке. Позади Бацман виднеются ноги Гордона:

instagram.com/alesiabatsman

"Здравствуй, Дедушка Мороз! Борода из пены! Ты подарок нам принес?" – подписала селфи ведущая.

Поклонники, в свою очередь, не обошли вниманием такой откровенный пост кумира и не удержались от комментариев: "Гордон интервьюирует Алесю в ванной, интересный будет выпуск", "ну просто Джулия Робертс", "прекрасная растяжка", "от Деда Мороза только пятки остались".

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