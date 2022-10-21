Жена Дмитрия Гордона поздравила его с 55-летием милым фото, на котором кусает за ушко

Олеся Бацман вспомнила их с мужем досуг в мирное время.

Сегодня, 21 октября, день рождения отмечает украинский ведущий и журналист Дмитрий Гордон.

Знаменитости исполняется 55 лет. По этому случаю жена Гордона Алеся Бацман на странице в Instagram разместила их общую забавную фотографию. На снимке супруги изображены в океанариуме и стоят на фоне аквариума.

Гордон искренне улыбается, а жена пытается укусить его за ухо:

"В твой день рождения съем тебя! С 55-летием, Дима! Скорейшей победы! P.S. Люблю эту фотку с мирных времен", — подписала фотографию Бацман.

Алеся Бацман и Дмитрий Гордон / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Поклонники присоединились к поздравлениям и пожелали долгих лет жизни юбиляру и скорой победы: "С юбилеем, Дмитрий! Здоровья, мирного неба и всего-всего хорошего!", "С днем рождения! Желаю крепкого здоровья, оптимизма, мирного неба над Украиной, семейного тепла, благополучия, пусть сбываются мечты в окружении добрых людей!", "Какие вы красивые, добрые и умные. Счастья и победы всем нам. Дмитрий — легенда, здоровья ему".

Напомним, две недели назад жена Дмитрия Гордона Алеся Бацман показала, как подросла их младшая дочь и поздравила девочку с 3-летием.

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