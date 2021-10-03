Жена Дмитрия Гордона поздравила себя с 37-летием пикантным фото в купальнике

Жена Дмитрия Гордона поздравила себя с 37-летием пикантным фото в купальнике

Алеся Бацман восхитила своим видом.

Жена известного украинского телеведущего Дмитрия Гордона Алеся Бацман празднует день рождения.

3 октября журналистке исполняется 37 лет. По этому случаю ведущая решила поделиться пикантным фото в купальнике. На странице в Instagram именинница разместила снимок, на котором соблазнительно позировала на камне на фоне моря в купальнике в цветочный принт. Олеся посветила аппетитной стройной фигурой.

Олеся Бацман в купальнике / instagram.com/alesiabatsman

"37! С днем рождения меня", — написала она.

В комментариях под постом фолловеры присоединились к поздравлениям и засыпали именинницу комплиментами.

Вы — пример женщины для подражания! Будьте счастливы! И пусть все задуманное исполнится!

Русалочка

Оставайтесь дольше такой же остроумной, любимой, желанной, счастливой, красавицей!!! Обожаю вас!

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку горячих фото избранницы Гордона. В Алеси Бацман роскошная фигура.

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