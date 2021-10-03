Жена Дмитрия Гордона поздравила себя с 37-летием пикантным фото в купальнике

Алеся Бацман восхитила своим видом.
Жена известного украинского телеведущего Дмитрия Гордона Алеся Бацман празднует день рождения.
3 октября журналистке исполняется 37 лет. По этому случаю ведущая решила поделиться пикантным фото в купальнике. На странице в Instagram именинница разместила снимок, на котором соблазнительно позировала на камне на фоне моря в купальнике в цветочный принт. Олеся посветила аппетитной стройной фигурой.
"37! С днем рождения меня", — написала она.
В комментариях под постом фолловеры присоединились к поздравлениям и засыпали именинницу комплиментами.
- Вы — пример женщины для подражания! Будьте счастливы! И пусть все задуманное исполнится!
- Русалочка
- Оставайтесь дольше такой же остроумной, любимой, желанной, счастливой, красавицей!!! Обожаю вас!
Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку горячих фото избранницы Гордона. В Алеси Бацман роскошная фигура.