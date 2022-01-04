Жена Дмитрия Гордона растрогала фото, как он проводит время с дочками

Жена Дмитрия Гордона растрогала фото, как он проводит время с дочками

Ведущий оказался хорошим отцом.

Ведущий и журналист Дмитрий Гордон в своих насыщенных трудовых буднях не забывает уделять время своим дочерям.

Так жена Гордона, журналистка Алеся Бацман на странице в Instagram поделилась трогательными кадрами, как знаменитость проводит время с детьми. На фото ведущий в домашних тапочках, брюках и футболке сидит на диване и сосредоточенно играет со старшей дочерью, 9-летней Сантой в шахматы.

instagram.com/alesiabatsman

Тем временем младшая, 5-летняя Алиса активно лезет папе на плечи, дергает его за уши и гладит по голове.

instagram.com/alesiabatsman

instagram.com/alesiabatsman

instagram.com/alesiabatsman

Фаны не сдержали своего восторга от того, насколько Гордон хороший отец: "как здорово, что у девочек отличные отношения с папой!", "Счастливое детство у ваших детей", "младшая у вас – папина дочка".

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