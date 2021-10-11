Жена Дмитрия Гордона в красном купальнике похвасталась пышной грудью

Звезда очаровала обольстительными формами.
Жена известного украинского телеведущего Дмитрия Гордона Алеся Бацман очередной раз продемонстрировала своим поклонникам, что у нее хорошая фигура.
На своей странице в Instagram звезда опубликовала обольстительный снимок, на котором она соблазнительно позирует перед камерой.
Алеся изображена на фото в красном купальнике. Она позирует на фоне моря, которое красиво переливается с цветами неба. Жена Дмитрия выбрала такую позу, которая прекрасно продемонстрировала ее пышный бюст.
Похоже, после празднования дня рождения Алеси супруги решили отдохнуть в теплой стране, позагорать на ярком солнышке, полюбоваться красивыми пейзажами и насладиться друг другом.
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