Жена Дмитрия Гордона в красном купальнике похвасталась пышной грудью

Звезда очаровала обольстительными формами.

Жена известного украинского телеведущего Дмитрия Гордона Алеся Бацман очередной раз продемонстрировала своим поклонникам, что у нее хорошая фигура.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала обольстительный снимок, на котором она соблазнительно позирует перед камерой.

Алеся Бацман на отдыхе / instagram.com/alesiabatsman

Алеся изображена на фото в красном купальнике. Она позирует на фоне моря, которое красиво переливается с цветами неба. Жена Дмитрия выбрала такую позу, которая прекрасно продемонстрировала ее пышный бюст.

Похоже, после празднования дня рождения Алеси супруги решили отдохнуть в теплой стране, позагорать на ярком солнышке, полюбоваться красивыми пейзажами и насладиться друг другом.

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