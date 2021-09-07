Жена Дмитрия Гордона в купальнике: подборка пикантных фотографий Алеси Бацман

У ведущей роскошная фигура.

Жена известного украинского телеведущего Дмитрия Гордона, журналистка Алеся Бацман нередко радует своих фолловеров снимками в купальниках.

У 36-летней ведущей большая коллекция бикини и она охотно делится эффектными пляжными фотографиями с пользователями в Instagram.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает пересмотреть подборку горячих фото избранницы Гордона.

Олеся Бацман в бикини / instagram.com/alesiabatsman

Жена Дмитрия Гордона в купальнике / instagram.com/alesiabatsman

В комментариях под публикациями пользователи удивляются, как после рождения троих детей, ей удалось сохранить аппетитную стройную фигуру.

Жена Дмитрия Гордона в купальнике / instagram.com/alesiabatsman

Жена Дмитрия Гордона в купальнике / instagram.com/alesiabatsman

Оценили пользователи и подборку фото с отпуска в Испании, где семья отдыхала в августе. На снимках звезда позировала на фоне моря в леопардовом купальнике. Он подчеркнул аппетитные формы женщины, в частности, пышный бюст и длинные ножки.

alesiabatsman

alesiabatsman

alesiabatsman

В своем фотоблоге, на который подписались более 16 000 пользователей, Алеся редко делится подробностями путешествий и практически не рассекречивает курорты, где останавливается.

instagram.com/alesiabatsman

Жена Дмитрия Гордона в купальнике / instagram.com/alesiabatsman

Фоловеры, как правило, эмоционально реагируют на пикантные фотографии и радуют Бацман комплиментами.

"Как девочка", "Вы супер женщина! Как повезло Дмитрию", "Богиня", "Роскошная фигура", — пишут они.

Жена Дмитрия Гордона / instagram.com/alesiabatsman

Дмитрий Гордон с женой / instagram.com/alesiabatsman

Напомним, не так давно редакция сайта ТСН.ua опубликовала подборку фото, где звезды 40+ демонстрируют свои роскошные тела в откровенных бикини. Украинские и голливудские звезды на собственном примере доказывают, что возраст — не помеха красоте.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку