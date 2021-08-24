Жена Дмитрия Гордона в вышиванке и большом венке исполнила песню "Україна"

Алеся и Дмитрий записали видеопоздравление с Днем Независимости Украины.

Известно супругов телеведущих Дмитрий Гордон и Алеся Бацман поздравили Украину и ее жителей с 30-летием независимости.

На странице в Instagram журналист опубликовал видеообращение, где пара появилась в национальных костюмах. Так, Дмитрий одел вышиванку, а Алеся — красную юбку, вышитую рубашку, роскошное ожерелье и большой венок.

"Я помню эти дни, 30 лет назад, все было, как вчера. Тогда мы не понимали, что такое независимость, что она дает каждому человеку. Но сегодня хорошо понимаем, что она дает непревзойденное чувство собственного достоинства", — отметил Гордон.

Со своей стороны, Бацман спела песню Тараса Петриненко "Україна".

В комментариях подписчики отреагировали на ролик и написали ряд сообщений. В частности, пользователи порадовали комплиментами Алесю.

Какая красивая Леся, просто огонь

А все же украинский национальный костюм лучшее в мире!!! Какая красота!

Красиво, душевно

Напомним, 24 августа украинцы празднуют День Независимости государства. В 1991 году Верховная Рада Украины провозгласила Акт Независимости Украины. В 30-ю годовщину все города устраивают мероприятия, а в столице происходит военный парад. Со своей стороны, украинские знаменитости поздравляют соотечественников и делятся в фотоблогах яркими публикациями.

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