Жена Дмитрия Гордона восхитила фото, где нежно целует мужа

Алеся похвасталась идиллией, которая царит в их отношениях.
Жена украинского журналиста и ведущего Дмитрия Гордона - Алеся Бацман - поделилась романтическим контентом.
Журналистка опубликовала фото в Instagram, где нежно целует мужа. Дмитрий тем временем улыбается и делает селфи. На фоне влюбленных красуются воздушные шарики в форме сердец, которыми, по всей вероятности, Гордон поздравлял жену с Днем святого Валентина.
"Во время войны все чувства обостряются. Любовь тоже становится больше. Хотя куда уже больше", — поделилась своими эмоциями Алеся.
В комментариях под фото поклонники просто засыпали пару комплиментами. Фанаты супругов пожелали им счастья и безграничной любви.
- Как вы прекрасны! Будьте счастливы. Любви вам всегда и спасибо!
- Молодцы! Прекрасная пара! Любви вам, мира и Божьей милости с каждым рассветом!
- Счастья вам, дорогие!
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