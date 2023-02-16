Жена Дмитрия Гордона восхитила фото, где нежно целует мужа

Алеся похвасталась идиллией, которая царит в их отношениях.

Жена украинского журналиста и ведущего Дмитрия Гордона - Алеся Бацман - поделилась романтическим контентом.

Журналистка опубликовала фото в Instagram, где нежно целует мужа. Дмитрий тем временем улыбается и делает селфи. На фоне влюбленных красуются воздушные шарики в форме сердец, которыми, по всей вероятности, Гордон поздравлял жену с Днем святого Валентина.

"Во время войны все чувства обостряются. Любовь тоже становится больше. Хотя куда уже больше", — поделилась своими эмоциями Алеся.

Дмитрий Гордон и Алеся Бацман / Фото: instagram.com/alesiabatsman

В комментариях под фото поклонники просто засыпали пару комплиментами. Фанаты супругов пожелали им счастья и безграничной любви.

Как вы прекрасны! Будьте счастливы. Любви вам всегда и спасибо!

Молодцы! Прекрасная пара! Любви вам, мира и Божьей милости с каждым рассветом!

Счастья вам, дорогие!

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