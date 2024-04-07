Жена Дмитрия Гордона восхитила фото с мужем и показала, как они вместе проводят время в Киеве

Жена известного интервьюера Дмитрия Гордона – журналистка Алеся Бацман – крайне редко делится семейным контентом, но в этот раз она решила порадовать подписчиков.

В своем Instagram возлюбленная Гордона опубликовала милое селфи с мужем. На фото супруги улыбчиво позировали перед камерой, прислонившись друг к другу.

Снимок был сделан в Национальной опере Украины. Парочка вместе отправилась на оперу "Аида" в исполнении певицы Людмилы Монастырской. Кстати, Алеся Бацман посоветовала всем, кто раньше не был на представлении, обязательно сходить. По словам журналистки, вокал, костюмы и сценография никого не оставят равнодушными.

Дмитрий Гордон и Алеся Бацман / Фото: instagram.com/alesiabatsman

"В Национальной опере Украины — "Аида" с несравнимой Людмилой Монастырской. Если не были, обязательно сходите! Уровень вокала, костюмов и сценографии — блестящий", — отметила Алеся Бацман.

Напомним, недавно украинская актриса Екатерина Кузнецова делилась редкими кадрами с мужем. Пара праздновала седьмую годовщину их отношений.

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