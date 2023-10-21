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Жена Дмитрия Гордона заселфилась с ним в Киеве и поздравила с 56-летием

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Время на прочтение
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Жена Дмитрия Гордона заселфилась с ним в Киеве и поздравила с 56-летием

Дмитрий Гордон с женой / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Алеся Бацман показала общую фотографию с мужем по случаю его дня рождения.

Сегодня, 21 октября, журналист и ведущий Дмитрий Гордон отмечает день рождения.

Звезде исполнилось 56 лет. По этому случаю жена Гордона, ведущая и журналистка Алеся Бацман нежно поздравила его с праздником и поделилась общим фото в Instagram.

В фотоблоге Бацман разместила селфи вместе с мужем, сделанное на фоне театра им. Ивана Франко в центре Киева:

"Димочка, с днем рождения! Победы!" – лаконично поздравила любимого Олеся на русском языке.

Дмитрий Гордон с женой / © instagram.com/alesiabatsman
Дмитрий Гордон с женой / Фото: instagram.com/alesiabatsman

В свою очередь, подписчики страницы Бацман присоединились к поздравлениям и пожелали Гордону всего наилучшего:

  • С днем рождения, Дмитрий Ильич! Здоровье вам и удачи
  • C Днем рождения! Недавно у Алеси тоже был день рождения. Мне кажется, что вы вместе и являетесь подарком друг для друга
  • Алеся, с днем рождения вашего мужчину жизни

Напомним, что 3 октября день рождения отметила жена Дмитрия Гордона Алеся Бацман. В этот день ведущий трогательно поздравил любимую с 39-летием, опубликовав их общее романтическое фото. Дмитрий назвал любимую "прекрасной женой и мамой".

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Дата публикации
Просмотры
627
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