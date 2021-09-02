Жена Дмитрия Комарова озадачила фанов: "Двойное счастье свалилось на голову"

Александру не сразу поняли поклонники.

Жена телеп-утешественника Дмитрия Комарова, ведущая Александра Кучеренко, которая недавно в легком голубом платьице очаровала красотой, озадачила фанов.

На странице в Instagram Кучеренко запостила снимок, датированный 2016-м годом. Именно тогда Александра победила на конкурсе красоты "Мисс Украина" и там же она познакомилась с будущим мужем.

На фотографии улыбающаяся Кучеренко позирует в оранжевом платье на бретельках с короной на голове. Рядом изображен Дмитрий, который тогда был в составе жюри.

"В этот день ровно пять лет назад. Двойное счастье свалилось на голову", — подписала фото Александра.

Дмитрий Комаров с женой / instagram.com/aakucherenko

Однако именно эта подпись ввела подписчиков Кучеренко в заблуждение. Они решили, что знаменитость на что-то намекает:

А двойное — это какое? Уж на пополнение ли в семье ожидать?

Я уже подумала, что речь идет о малыше

Напомним, что Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко познакомились во время конкурса "Мисс Украина 2016", в котором Саша участвовала, а Дмитрий — был в членах жюри. Предложение Комаров сделал во время полета на вертолете над Киевом. Пара тщательно скрывала свои отношения, а в июне 2019-го влюбленные сообщили о тайной свадьбе в Киеве и венчании в Иерусалиме.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку