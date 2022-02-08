Жена Дмитрия Комарова показала себя смешной семь лет назад в шапке-ушанке

Жена Дмитрия Комарова показала себя смешной семь лет назад в шапке-ушанке

Александра поделилась фото школьных лет.

Жена ведущего "Мира наизнанку" Дмитрия Комарова, журналистка и модель Александра Кучеренко поделилась с поклонниками архивным фото.

На странице в Instagram знаменитость разместила кадр, где изображена 17-летней. По словам Саши, этот кадр был сделан, когда она училась в последнем классе школы:

"Так я выглядела в последнем классе школы. Тогда я мечтала переехать в Киев, учиться журналистике и впоследствии работать на телевидении", — поделилась Кучеренко.

Александра Кучеренко семь лет назад / instagram.com/aakucherenko

На снимке, сделанном зимой, она изображена улыбающейся, в шапке-ушанке и черном пальто. Кучеренко сидит на скамейке в парке.

Своей архивной фотографией Александра захотела привлечь внимание поклонников к важной теме:

"В своем выборе мы отталкивались от возможностей, которые видели вокруг, от советов друзей и примера родителей. С детства нам рассказывали о профессиях, водили на образовательные мероприятия, брали с собой на работу. А по окончании школы мы были уверены: вдруг что – родные всегда поддержат и помогут с поиском работы. Подростки, покидающие стены интернатной системы воспитания, попадают во взрослый мир совсем одни. Они не знают, к чему стремиться, кем быть и что такое "резюме". Не видят перед собой примера для подражания, перспектив развития и не умеют делать осознанный выбор.Проект #КорпоративнеНаставництво как раз создан для того, чтобы помочь подросткам, лишенным родительского внимания, со стартом — найти профессию по душе, получить первый опыт работы и возможность трудоустройства", — отметила Кучеренко.

Она также добавила, что будет "громко говорить" о каждой компании, которая готова взять подростка-сироту на стажировку и стать для него корпоративным наставником.

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