Жена Дмитрия Комарова публично обратилась к нему и рассказала, чем он занимается: "Люблю и горжусь моим мужем"

Ведущий Дмитрий Комаров к годовщине полномасштабной войны России против Украины представит свой авторский проект под названием "Год", который готовил с командой "Мира наизнанку".

С 24 февраля 2022 года ведущий не покидал Украину, был первым журналистом, который своими глазами увидел и снял ужасы только что освобожденных Бучи, Ирпеня и Гостомеля. Он видел первые эмоции людей сразу же после деоккупации Киевской, Харьковской, Херсонской областей.

Дмитрий Комаров / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Документальный проект "Год" это авторский взгляд Дмитрия Комарова на войну с тех ракурсов, которые не увидишь в новостях. Уникальные, редкие, эксклюзивные комментарии от тех, чьими руками и разумом творится наша будущая победа. Конечно же, главные герои проекта Дмитрия – простые украинцы, люди, которые уже почти год каждый день героически показывают свою силу и мощь.

Как отметил Дмитрий, это будет невероятно эмоциональный проект о событиях, судьбах и решениях, формирующих нашу историю.

То, за чем вся страна следила весь год, наша камера фиксировала с другого ракурса. Очень откровенные рассказы людей, руками и мозгом которых творится наша победа. Как всегда было в моих работах – многое вы увидите и услышите впервые... За этот год я ни разу не был за границей, при этом увидев и сняв больше, чем за полжизни путешествий по миру, и буду продолжать работать в Украине, иначе для меня сейчас быть не может, потому что важнейшие исторические события в мире сейчас проходят именно в Украине", — прокомментировал Комаров.

Дмитрий Комаров / Фото: пресс-служба канала "1+1"

В свою очередь жена Дмитрия, ведущая Александра Кучеренко также рассказала о проекте мужа и отметила, что очень гордится любимым:

"Люблю и горжусь моим мужем. Дмитрий всегда работал в экстремальных условиях, но самым страшным во всем мире оказалось то, что сейчас происходит в родной Украине. Уже год", — написала в фотоблоге Кучеренко.

Премьера документального проекта Дмитрия Комарова "Год" к годовщине полномасштабного российского вторжения состоится 24 февраля 2023 года на канале "1+1 Украина".

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