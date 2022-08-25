Жена Дмитрия Комарова с маками в волосах и в белой рубашке умилила нежным фотосетом

Жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко похвасталась фотографией, на которой примеряла рубашки ручной работы от украинского бренда kvit.ka

Съемки проходили в Киеве. Кучеренко фотографировалась Софиевской площади. Улыбающаяся знаменитость позировала перед камерой с маками в волосах.

В общем, Александра этим фото поздравила фанатов с Днем Независимости Украины, который праздновали 24 августа.

Александра Кучеренко / Фото: instagram.com/aakucherenko

"Единственная в мире, самая родная, самая красивая, лучшая. Украина! С Днем Независимости! С праздником каждого украинца! Независимость — это о ценностях, ответственности, свободе. Об ощущениях самоуважения. О возможности быть тем, кто ты на самом деле, честен с собой в каждом слове и решении. О праве на жизнь в родной и свободной стране с мирным небом. И это никто не может у нас забрать", — отметила Александра.

Кстати, на фото супруги отреагировал муж – Дмитрий Комаров. В комментариях под постом ведущий оставил смайлика, в виде сердечка.

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