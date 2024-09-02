Жена Дмитрия Комарова в мини блеснула стройными ножками и похвасталась новым увлечением

Жена ведущего "Мира наизнанку" и журналиста Дмитрия Комарова похвасталась своим новым увлечением.

В частности, модель и ведущая Александра Кучеренко показалась в спортивной форме, мини-юбка которой подчеркнула ее стройные ножки. Избранница Комарова поделилась, что увлеклась падел-теннисом. Сейчас этот вид спорта становится все более популярным в мире, хотя в Украине его официально признали только в 2021 году. Теперь же Александра начала активно им заниматься.

Александра Кучеренко / Фото: instagram.com/aakucherenko

"Вот и меня увлек этот спорт, который стремительно набирает обороты по всему миру: в Испании и Аргентине по популярности эта игра уступает только футболу. Падел-теннис в Украине признали официальным видом спорта в 2021 году. Хотя игра — далеко не новая", — поделилась избранница ведущего.

Александра Кучеренко / Фото: instagram.com/aakucherenko

Александра Кучеренко говорит, что очень в восторге от своего нового увлечения. Когда модель занимается падел-теннисом, то получает заряд положительных эмоций. Хотя игра и похожа на большой теннис, впрочем, имеет отличия. К слову, она легче, доступнее и требует меньшей физической нагрузки.

"В отличие от тенниса, пад-л — это не силовая игра, даже на профессиональном уровне. Она более доступна, достаточно легкая в освоении и по физической нагрузке, так что играть начинаешь уже с первой тренировки. Так что я просто в восторге от моего нового хобби ! Это спортивно, активно, положительно и еще — чрезвычайно эстетично", — поделилась Александра.

Александра Кучеренко / Фото: instagram.com/aakucherenko

Напомним, Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко с 2019 года живут в браке. Пара не очень охотно открывает занавес личной жизни и держит все подробности в тайне. Впрочем, ранее редакция сайта ТСН.ua писала, как влюбленные познакомились, какой была их свадьба и что говорит о будущих детях.

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