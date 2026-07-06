Жена Дяди Жоры со слезами рассказала о "прилете" возле дома в Киеве: "Невозможно так жить"

Дядя Жора с женой / © instagram.com/dyadya_jora

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Жена украинского шоумена Дяди Жоры — блогер и нутрициолог Наталья Мичковская — сообщила, что российская атака в ночь на 6 июля ударила совсем рядом с их домом.

Наталья вышла на связь в Instagram со слезами на глазах. Едва сдерживая эмоции, она призналась, что после очередной массированной атаки ей все труднее психологически выдерживать жизнь под постоянным российским террором. По словам блогера, один из «прилетов» в ночь на 6 июля произошел буквально в нескольких минутах от их дома — именно там, где она ежедневно гуляла с детьми и домашними любимцами.

«Наконец-то настало утро. Собираюсь на прогулку с собаками, беру себя в руки. Мне страшно осознавать, что все эти фото из Telegram-каналов — это вот здесь, куда я сейчас выйду. Это маршрут, где каждое утро гуляю. Там бегала моя Амина, где гуляла с коляской, где росли дети. Мы думаем, что это мелочь, главное, чтобы живые были, но из мелочей и складывается жизнь. Живые, есть окна, машина. Это была самая страшная ночь. Но я говорю это себе с мая уже в четвертый или в пятый раз: каждая ночь — самая страшная», — поделилась Мичковская.

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Сторис Натальи Мичковской

Сторис Натальи Мичковской

Блогерша не скрывает, что постоянные обстрелы все сильнее сказываются на ее психологическом состоянии. Она рассказала, что муж, шоумен Дядя Жора, уже посоветовал ей обратиться за профессиональной помощью. Однако сама Наталья признается, что все чаще задумывается о необходимости кардинально менять жизнь.

«Вадим сказал, что мне нужно обратиться за помощью, чтобы выписали успокоительное. На что я ответила, что не за помощью нужно обращаться, а принимать решение. Невозможно так жить», — призналась она.

Наталья Мичковская / © instagram.com/dyadya_jora

Сторис Натальи Мичковской / © instagram.com/dyadya_jora

Напомним, в ночь на 6 июля Россия совершила одну из самых масштабных атак последнего времени, выпустив по Украине ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. В Киеве погибли по меньшей мере 12 человек, еще около 50 получили ранения. Наибольшие разрушения получили Дарницкий и Подольский районы столицы, где продолжаются поисково-спасательные работы. Киевщина также пострадала от ударов — в регионе ввели дополнительные меры безопасности, а в Вишневом ликвидация последствий атаки продолжается.

К слову, другие украинские звезды уже также показали последствия российской атаки на Киев. В частности, стало известно о «прилетах» возле домов Виктора Павлика и Елены Кравец.

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