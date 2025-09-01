Жена Джастина Бибера Хейли возмутила рекламой с россиянкой

Хейли Бибер и Анна Горяйнова

Жена Джастина Бибера — Хейли Бибер — модель и основательница косметического бренда Rhode столкнулась с критикой после новой рекламной кампании с российской моделью.

Лицом компании стала 25-летняя российская модель Анна Горяйнова. Это вызвало негативную реакцию среди потребителей, в частности из Украины.

Российская модель Анна Горяйнова

В соцсетях пользователи обвинили бренд в цинизме и игнорировании контекста войны. Основная претензия — выплаты российской модели могут косвенно поддерживать бюджет РФ, из которого финансируется агрессия против Украины.

Под публикациями Rhode в Instagram появились сотни критических комментариев. Пользователи называли бренд "мертвым", призывали к бойкоту и сравнивали сотрудничество с россиянкой с гипотетической рекламой с участием моделей нацистской Германии во время Второй мировой войны.

Среди реакций можно встретить как резкую критику, так и саркастические замечания вроде того, что косметику бренда теперь можно рекламировать слоганом: "Кого волнует терроризм? Лучше купите нашу помаду".

Российская модель Анна Горяйнова

Известно, что Анна Горяйнова ранее работала с международными брендами, в частности Zara. В разговоре с российским изданием модель призналась, что именно Хейли Бибер лично выбрала ее для съемок, найдя страницу Горяйновой в Instagram. Съемки проходили в Париже при участии американской команды бренда.

Напомним, весной Джастин Бибер шокировал поддержкой известного путиниста. Артист возмутил Сеть реакцией на победу российского спортсмена.