ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
87
Время на прочтение
1 мин

Жена Джастина Бибера Хейли возмутила рекламой с россиянкой

Украинские потребители осудили участие россиянки в рекламе косметики Rhode.

Автор публикации
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Хейли Бибер и Анна Горяйнова

Хейли Бибер и Анна Горяйнова

Жена Джастина Бибера — Хейли Бибер — модель и основательница косметического бренда Rhode столкнулась с критикой после новой рекламной кампании с российской моделью.

Лицом компании стала 25-летняя российская модель Анна Горяйнова. Это вызвало негативную реакцию среди потребителей, в частности из Украины.

Российская модель Анна Горяйнова

Российская модель Анна Горяйнова

В соцсетях пользователи обвинили бренд в цинизме и игнорировании контекста войны. Основная претензия — выплаты российской модели могут косвенно поддерживать бюджет РФ, из которого финансируется агрессия против Украины.

Под публикациями Rhode в Instagram появились сотни критических комментариев. Пользователи называли бренд "мертвым", призывали к бойкоту и сравнивали сотрудничество с россиянкой с гипотетической рекламой с участием моделей нацистской Германии во время Второй мировой войны.

Среди реакций можно встретить как резкую критику, так и саркастические замечания вроде того, что косметику бренда теперь можно рекламировать слоганом: "Кого волнует терроризм? Лучше купите нашу помаду".

Российская модель Анна Горяйнова

Российская модель Анна Горяйнова

Известно, что Анна Горяйнова ранее работала с международными брендами, в частности Zara. В разговоре с российским изданием модель призналась, что именно Хейли Бибер лично выбрала ее для съемок, найдя страницу Горяйновой в Instagram. Съемки проходили в Париже при участии американской команды бренда.

Напомним, весной Джастин Бибер шокировал поддержкой известного путиниста. Артист возмутил Сеть реакцией на победу российского спортсмена.

Дата публикации
Количество просмотров
87
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie