Жена Джастина Бибера на фоне слухов о разводе поздравила его с юбилеем и показала невиданные фото

Американская модель Хейли Бибер восхитила поздравлениями своего мужа, певца Джастина Бибера, с днем рождения.

Сегодня, 2 марта, звезда отмечает 30-летие. Так, его жена в своем фотоблоге опубликовала серию невиданных ранее совместных фото. В частности, супруги в кадре горячо целуются и позируют на яхте и во время романтических прогулок. Также Хейли показала их фотографию со свадьбы.

Хейли и Джастин Биберы / Фото: instagram.com/haileybieber

Хейли и Джастин Биберы / Фото: instagram.com/haileybieber

Хейли и Джастин Биберы / Фото: instagram.com/haileybieber

Хейли и Джастин Биберы / Фото: instagram.com/haileybieber

Кроме того, жена Бибера порадовала поклонников артиста его архивным детским фото. Еще совсем маленький Джастин позирует в панаме и футболке.

Джастин Бибер / Фото: instagram.com/haileybieber

"30?! Так быстро. Не хватило бы слов описать всю твою внутреннюю красоту. С днем рождения, любовь всей моей жизни, на всю жизнь", - восхитила подписью 27-летняя модель.

Хейли и Джастин Биберы / Фото: instagram.com/haileybieber

Впрочем, подписчики Хейли Бибер неоднозначно восприняли такую публикацию. Поскольку недавно в Сети ходили слухи о том, что пара переживает кризисный период и из-за этого они начали ходить в церковь. Сам отец Бибера также подогрел проблемы сына и призвал фанатов "молиться за Джастина и Хейли". Хотя нашлись и те, кто искренне разделил поздравления возлюбленной Джастина.

Джастин устал от тебя, прекрати делать вид, что он тебя любит, скоро развод

Спасибо, Хейли, что всегда рядом с Джастином и любишь его безосновательно

Моя любимая пара! С днем рождения, Джастин!

Ей сказали держать слухи при себе

Напомним, недавно звезда "Лиги смеха" Иван Люленов привез возлюбленную-украинку в село в Молдове, откуда родом, к родителям. Юморист показал, как они провели время.

Читайте также: