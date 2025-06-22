Жена Джастина Бибера намекнула на развод с певцом красноречивым жестом на публике

Джастин и Хейли Биберы / © Associated Press

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Жена Джастина Бибера - модель Хейли - подогрела слухи о разводе на фоне недавних заявлений инсайдеров.

Уже долгое время поклонники супругов обеспокоены их личной жизнью и подозревают их в кризисе. В частности, следят за мельчайшими деталями, чтобы окончательно разгадать — вместе ли пара. Так, на этот раз папарацци застали Хейли в Нью-Йорке без кольца. Издание The Sun опубликовало соответствующие фотодоказательства.

Модель была одета в классический тренч цвета хаки, солнцезащитные очки и выглядела обеспокоенно. Но больше всего внимание привлек ее безымянный палец левой руки — на нем не было свадебного кольца, которое она носила раньше. Хейли не просто не скрывала это — она постоянно держала руку возле лица. Вечером того же дня Бибер посетила еще одно светское мероприятие, изменив образ, но все же оставалась без главного символа брака.

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Хейли Бибер / © Associated Press

Отметим, ранее инсайдеры сообщали, что супруги уже давно не живут вместе. Более того, Хейли продала часть своего косметического бренда, чтобы якобы избежать раздела имущества с певцом. К тому же парочка прекратила делиться романтическим контентом. Зато Джастин каждый раз создает все более неоднозначные посты, где в последнее время якобы скрыто оскорбляет Хейли — маму своего сына. Тем самым психическое состояние артиста вызывает серьезное беспокойство у фанов. В то же время он исчез и со сцены, отменив гастроли.

Все это лишь усилило убеждение фанов в том, что брак Джастина и Хейли Биберов дал серьезную трещину или уже и вовсе закончился. Однако пока официальных заявлений супруги не делали.

Напомним, певица Злата Огневич недавно показалась в свадебном платье и подогрела слухи о браке с известным украинским певцом.