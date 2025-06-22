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- Гламур
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Жена Джастина Бибера намекнула на развод с певцом красноречивым жестом на публике
Модель Хейли усилила волну слухов вокруг личной жизни на фоне заявлений инсайдеров.
Жена Джастина Бибера - модель Хейли - подогрела слухи о разводе на фоне недавних заявлений инсайдеров.
Уже долгое время поклонники супругов обеспокоены их личной жизнью и подозревают их в кризисе. В частности, следят за мельчайшими деталями, чтобы окончательно разгадать — вместе ли пара. Так, на этот раз папарацци застали Хейли в Нью-Йорке без кольца. Издание The Sun опубликовало соответствующие фотодоказательства.
Модель была одета в классический тренч цвета хаки, солнцезащитные очки и выглядела обеспокоенно. Но больше всего внимание привлек ее безымянный палец левой руки — на нем не было свадебного кольца, которое она носила раньше. Хейли не просто не скрывала это — она постоянно держала руку возле лица. Вечером того же дня Бибер посетила еще одно светское мероприятие, изменив образ, но все же оставалась без главного символа брака.
Отметим, ранее инсайдеры сообщали, что супруги уже давно не живут вместе. Более того, Хейли продала часть своего косметического бренда, чтобы якобы избежать раздела имущества с певцом. К тому же парочка прекратила делиться романтическим контентом. Зато Джастин каждый раз создает все более неоднозначные посты, где в последнее время якобы скрыто оскорбляет Хейли — маму своего сына. Тем самым психическое состояние артиста вызывает серьезное беспокойство у фанов. В то же время он исчез и со сцены, отменив гастроли.
Все это лишь усилило убеждение фанов в том, что брак Джастина и Хейли Биберов дал серьезную трещину или уже и вовсе закончился. Однако пока официальных заявлений супруги не делали.
Напомним, певица Злата Огневич недавно показалась в свадебном платье и подогрела слухи о браке с известным украинским певцом.