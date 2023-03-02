Жена Джастина Бибера поздравила его с 29-летием кадрами с их нежными поцелуями

Американская модель Хейли Бибер чувственно поздравила своего мужа, канадского исполнителя Джастина Бибера с днем рождения.

1 марта звезде исполнилось 29 лет. По этому случаю госпожа Бибер посвятила любимому пост в Instagram, который сопроводил их общими романтическими кадрами:

Джастин и Хейли Бибер / Фото: instagram.com/haileybieber

"29 никогда не выглядели так хорошо. С днем рождения моего лучшего друга! Слова не могут подытожить все, что ты воплощаешь. Следовательно, больше радости, больше путешествий, вкусной еды, приключений, больше покоя, веселья и, главное, больше любви", – пожелала мужу-имениннику Хейли.

Джастин и Хейли Бибер / Фото: instagram.com/haileybieber

Интересно, что кроме их фотографий, модель также умилила подписчиков фотографией, на которой ее муж изображен в детстве.

Джастин Бибер в детстве / Фото: instagram.com/haileybieber

Отметим, что Джастин Бибер и Хейли Болдуин (девичья фамилия модели – прим.ред) поженились в сентябре 2018 года. В общем влюбленные вместе уже почти пять лет. До этого Бибер пытался выстроить отношения с певицей Селеной Гомес. Экс-влюбленные несколько раз сходились и расходились. В марте 2018 года Джастин и Селена окончательно разошлись, а летом 2018 Бибер начал встречаться с Хейли Болдуин, с которой до этого тоже имел романтические отношения.

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