Жена Джеджулы объяснила, почему запретила шоумену видеться с маленькой дочкой

Юлия Леус записала видеообращение.

Жена украинского шоумена Андрея Джеджулы Юлия Леус, которая запретила ему видеться с маленькой дочерью без решения суда, пояснила свою позицию.

В Instagram-stories модель опубликовала видео, где сообщила, что за неделю ведущий ни разу не поинтересовался, как его ребенок.

"Этот бедный, несчастный отец, который так жалуется, что ему не дают ребенка, что будет все через суд, за неделю ни разу не позвонил и не спросил, как его дочь. То, что он рассказывает — просто смешно. Он вчера у меня впервые спросил о Аделине: "Когда я могу ее увидеть?". И это только потому, что я приехала забрать вещи. И еще, неделю назад, когда он мне написал, я говорила: "Мы выздоровеем и можешь видеть, если хочешь, я не собираюсь отнимать у тебя дочь", — рассказала модель.

instagram.com/yla__yla

Юлия добавила, что после этого ей начали звонить из полиции, а на следующий день Андрей вышел в прямой эфир и "налил на нее кучу грязи, говна и лжи".

"Скажите, пожалуйста, я после этого хочу его видеть и привозить ему ребенка без суда? Я не хочу его видеть, пусть суд решает, когда он видеться с ребенком", — заявила она.

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Напомним, отношения между супругами ухудшились еще до рождения дочери. В декабре в прошлом году между Андреем Джеджулой и его женой Юлей разгорелся конфликт. Женщина на последних месяцах беременности попала в больницу с угрозой выкидыша и обвинила в этом мужа. Позже в своем Instagram Юлия рассказала, что Андрей поднимал на нее руку и морально издевался. Впоследствии модель сообщила, что хочет развода, поскольку не видит общего будущего с ним.

Недавно шоумен впервые прокомментировал скандал с женой. Леус Джеджула назвал ловким манипулятором, который "научился жить за счет таких дураков, как он". Также ведущий заметил, что Юля много времени проводит в Instagram и отметил, что она стала популярной только после того, как вышла за него замуж.

Со своей стороны, модель показала, как он ее жестоко избил. Леус показала лицо в синяках.

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