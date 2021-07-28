Жена Джеджулы ошеломила, как он бил ее, плевал в лицо и подсыпал наркотики

Юлия Леус ошарашила подробностями о жизни с ведущим.
Жена телеведущего Андрея Джеджулы, блогерша Юлия Леус впервые рассказала об издевательствах бывшего.
Так, модель заявила, что шоумен регулярно бил ее, унижал и даже подсыпал наркотики в кофе. Как рассказала блогерша в интервью для YouTube-канала "Олицкая", Джеджула и Леус познакомились в караоке. Модель первая подошла познакомиться. В начале отношений, говорит, Андрей был очень внимательный, веселый и радовал ее комплиментами.
Менее чем через пол года, на ее день рождения, ведущий сделал Юле предложение. А через два месяца после свадьбы Джеджула впервые ударил избранницу.
"Какая-то вечеринка была и он общался с какой-то девушкой, смеялся. А потом мы садимся в авто, едем домой и я спросила, что это была за девушка, а он: "А что за вопрос? Что, ревнуешь? Ты что такое спрашиваешь?". И тут мне сразу удар в лицо с правой руки, я так раз и в стекло головой, а тут сразу в другую сторону. Я начинаю плакать и говорю: "За что?". Он трезвый был. Это самое ужасное, что человек может такое делать трезвым", — вспомнила Юля.
После этого, по словам Леус, Андрей ударил ее головой о стену. Говорит, что Джеджула очень ревновал, запрещал здороваться с друзьями и заставил отписаться любимую в фотоблоге от страниц всех мужчин.
Блогерша также ошеломила, что шоумен тайно подмешивал ей наркотики в напитки.
"Он мне в кофе наркоту подбрасывал и наблюдал, как я на беговой дорожке занимаюсь. Он сказал мне потом. Я проснулась, пошла сделала себе кофе, отошла. Он за это время туда бросил пол таблетки... Я офигела вообще. Я на беговой дорожке, а я чувствую, что у меня сердце вылетает, руки дрожат и с меня течет. А я вообще не потею. После этого я ушла. Он очень подлый человек", — ошеломила Леус.
Кроме того, Юлия Леус подробно рассказала об издевательствах, в результате которого она беременная попала в больницу. Перед этим модель рассказала, что в квартире были камеры, на которые ведущий все снимал. Все началось со словесной перепалки, а затем знаменитость, по словам бывшей, начал плевать ей в лицо.
"От камеры своей, которая висит, он отходил, когда он мне в лицо харкал. Он меня тогда толкнул в стенку сильно, а перед этим он меня в стекло бросал беременную. И снимал. У меня тогда эмоции, я стояла у вазы, я взяла толкнула ее и она упала и разбилась. А это была его ваза. Он подходит, а рядом стояла моя ваза, которую мне брат подарил. Подходит, берет эту вазу и разбивает. И потом берет меня за волосы и меня в это же стекло бросает. У меня тогда уже был достаточно большой живот, хорошо, что я упала на бок. У меня тогда весь бок синий был. Он не подал руку, а начал это все снимать и ехидно смеяться", — вспомнила она.
После этого будущей маме стало плохо и она в истерике уехала в больницу.
Кроме того, Юля рассказала, что однажды нашла в телефоне ведущего сексуальное видео, которое он тайно снял с другой девушкой. Тогда Андрей объяснил это тем, что сможет его использовать, чтобы отомстить при случае. Ролики Леус удалила.
Сейчас Юлия и Андрей не могут развестись пока их совместной дочери не исполнится год. Впрочем, Леус решительно настроена официально разорвать отношения со звездным мужем.
Напомним, Юлия Леус на последних месяцах беременности попала в больницу с угрозой выкидыша и обвинила в этом мужа. Позже в своем Instagram Юлия рассказала, что Андрей поднимал на нее руку и морально издевался. Впоследствии модель сообщила, что хочет развода, поскольку не видит общего будущего с ним.
Недавно шоумен впервые прокомментировал скандал с женой. Леус Джеджула назвал ловким манипулятором, которая "научилась жить за счет таких дураков, как он". Также ведущий заметил, что Юля много времени проводит в Instagram и отметил, что она стала популярной только после того, как вышла за него замуж. Со своей стороны, модель показала, как он ее жестоко избил. Леус показала лицо в синяках.