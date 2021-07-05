Жена Джеджулы раскритиковала его за видео с использованным подгузником: "Он неадекватный"

Модель остро высказалась о своем муже

Жена украинского шоумена Андрея Джеджулы, модель Юлия Леус, которая заболела коронавирусом, остро высказалась о своем муже.

Так, отношения между супругами ухудшились еще до рождения дочери. Ранее Юля обвинила его в избиении и абьюзе. Сейчас пара живет вместе, впрочем, общается только о совместном ребенке, который родился зимой.

По словам Леус, Джеджула занимается ребенком только для идеальной картинки в Instagram. Впрочем, некоторые видео возмущают ее. К примеру, ведущий показал, как сворачивает использованный подгузник.

instagram.com/djedjula

Модель не оставили ролик без своего внимания и гневно прокомментировала его в своих сторис.

"Я очень плохо себя чувствую, но, конечно, прокомментирую чудовище, которое публикует постоянно, как он кормит ребенка, теперь он постит какашки, как он заворачивает подгузник в треугольник. Это просто больной человек, он неадекватен, у него с головой не все в порядке", — заявила она.

instagram.com/yla__yla

Юлия Леус добавила, что ее нервная система на грани и она ждет, когда выздоровеет и переедет от мужа вместе с дочерью. Женщина отметила, что не хочет, чтобы девочка росла с таким отцом.

"Вы пишите, как мне не страшно оставлять с этим неадекватом ребенка. Страшно, конечно, я сплю через раз, просыпаюсь и иду смотреть, что и как. Сил у меня нет, просто покинули, я не понимаю, когда они вернутся. Это не болезнь, а жесть какая-то", — добавила она.

Напомним, недавно Андрей Джеджула подал заявление в полицию об исчезновении жены и крошечной дочери. Женщина пыталась обезопасить окружающих от коронавируса.

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