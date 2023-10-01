Жена Джейсона Стейтема посветила обнаженными сосками в комбинезоне из кружева

Рози Хантингтон-Уайтли взбудоражила воображение поклонников пикантными фотографиями.
Гражданская жена британского актера Джейсона Стейтема, модель Рози Хантингтон-Уайтли поделилась с поклонниками своими провокационными фотографиями.
На странице в Instagram звезда модельного бизнеса разместила смелые снимками из недавней фотосессии, на которых предстает в комбинезоне из белого кружева, подчеркнувшего ее безупречную фигуру.
Образ знаменитости дополнил классический черный пиджак и туфли-лодочки, а довершили лук собранные в пучок волосы и массивные серьги.
Как рассказала Хантингтон-Уайтли, съемки проходили в столице Франции Париже, поэтому и подпись к фото модель оставила на французском языке: "Bonne nuit (спокойной ночи – франц., прим.ред)".
Подписчики страницы Рози, в свою очередь, не удержались от комплиментов в адрес звезды:
- Буквально самая совершенная женщина, которая когда-либо была на этой планете
- Нет слов! Просто божественная!
- Сильная и независимая женщина
Отметим, что Рози Хантингтон-Уайтли уже более семи лет находится в статусе невесты актера Джейсона Стейтема. У звездной пары двое общих детей – 6-летний сын Джек и дочь Изабелла, которая родилась 2 февраля 2022 года.
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