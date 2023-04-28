Жена экс-"Холостяка" Макса Михайлюка показала, как подросла их двухлетняя дочь

Жена главного героя реалити "Холостяк -10" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун показала их подросшую дочь Ариану.

На странице в Instagram звездная мама рассказала, что 27 апреля девочке исполнилось два года. В этот день Хлистун вместе с девочкой провела в Онтарио, Канада. На снимках, которыми модель поделилась в фотоблоге, рядом с ней и дочерью нет Макса Михайлюка. Видимо, он находится в Украине.

День рождения дочери Макса Михайлюка и Даши Хлистун / Фото: instagram.com/dasha_khlystun_

Судя по праздничным фотографиям, Даша и Ариана в этот день хорошо провели время. Они играли, маленькая именинница получила в подарок красивый торт и огромные шарики:

"Ты – лучшая из людей! Я тебе должна солнце, небо и больше… Счастливые два года. Как быстро летит время", — прокомментировала снимки звездная мама.

День рождения дочери Макса Михайлюка и Даши Хлистун / Фото: instagram.com/dasha_khlystun_

День рождения дочери Макса Михайлюка и Даши Хлистун / Фото: instagram.com/dasha_khlystun_

День рождения дочери Макса Михайлюка и Даши Хлистун / Фото: instagram.com/dasha_khlystun_

День рождения дочери Макса Михайлюка и Даши Хлистун / Фото: instagram.com/dasha_khlystun_

Напомним, что герой 10 сезона проекта "Холостяк" Макс Михайлюк в финале шоу выбрал Дашу Ульянову. Но впоследствии пара разошлась, потому что Даша узнала, что на проекте у Михайлюка была интимная связь с кем-то из участниц. Через некоторое время стало известно, что Михайлюк закрутил новый роман. Его избранницей стала украинская модель Даша Хлистун. Вскоре влюбленные поженились, у них родилась дочь.

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