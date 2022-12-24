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Жена экс-"Холостяка" Михайлюка показала фото из отпуска во Франции и ответила на хейт, что ее муж выехал

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
364
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Жена экс-"Холостяка" Михайлюка показала фото из отпуска во Франции и ответила на хейт, что ее муж выехал

Макс Михайлюк и Даша Хлистун / Фото: instagram.com/flymax305

Супруги в настоящее время находятся во французских Альпах.

Жена главного героя реалити "Холостяк-10" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун похвасталась сказочными фото из отпуска во Франции.

В настоящее время супруги наслаждаются отдыхом во французских Альпах. Об отпуске Хлистун рассказала на своей странице в Instagram и показала фотографии и видео. На снимках Даша и Макс позируют на фоне гор с годовалой дочерью Арианой, а также запечатлены во время романтического поцелуя.

"Самое красивое место", — подписала фотографии с французских Альп Даша.

Для просмотра фото листайте влево

Впрочем, подписчиков страницы Хлистун куда больше заинтересовало, как во время войны Макс Михайлюк смог уехать из страны. На что Даша ответила: "Он уехал в командировку".

Напомним, ранее жена экс-холостяка Макса Михайлюка Даша Хлыстун восхитила семейными кадрами с подросшей дочерью Арианой. Модель показала, как ее годовалая дочь умеет позировать и уже скоро будет наступать знаменитой маме на пятки.

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Дата публикации
Просмотры
364
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