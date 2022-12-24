Жена экс-"Холостяка" Михайлюка показала фото из отпуска во Франции и ответила на хейт, что ее муж выехал

Супруги в настоящее время находятся во французских Альпах.
Жена главного героя реалити "Холостяк-10" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун похвасталась сказочными фото из отпуска во Франции.
В настоящее время супруги наслаждаются отдыхом во французских Альпах. Об отпуске Хлистун рассказала на своей странице в Instagram и показала фотографии и видео. На снимках Даша и Макс позируют на фоне гор с годовалой дочерью Арианой, а также запечатлены во время романтического поцелуя.
"Самое красивое место", — подписала фотографии с французских Альп Даша.
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Впрочем, подписчиков страницы Хлистун куда больше заинтересовало, как во время войны Макс Михайлюк смог уехать из страны. На что Даша ответила: "Он уехал в командировку".
Напомним, ранее жена экс-холостяка Макса Михайлюка Даша Хлыстун восхитила семейными кадрами с подросшей дочерью Арианой. Модель показала, как ее годовалая дочь умеет позировать и уже скоро будет наступать знаменитой маме на пятки.
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