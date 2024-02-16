Жена экс-"Холостяка" Михайлюка рассекретила древнегреческое имя новорожденного сына

Дарья Хлистун также поделилась, между какими именами они с мужем выбирали.

Жена экс-героя шоу "Холостяк" Макса Михалюка, модель Дарья Хлистун, которая 6 февраля родила сына, рассекретила имя мальчика.

Так, родители назвали новорожденного древнегреческим именем Димитрий. Об этом молодая мама рассказала на странице в Instagram.

Хлистун опубликовала новый кадр с крошечным сыном, а также поделилась, между какими именами они с Михайлюком выбирали:

"Хочу наконец-то сказать имя нашего сына. Не думайте, что тянули интригу или хотели дольше продержать в секрете. Мы просто растерялись и долго выбирали имя. На этот раз было очень тяжело. В роддоме дали ему — Theo. Когда была беременна, думала, что родится — Amir. Но в конечном итоге у нас — Dimitri", — сообщила новоиспеченная мама.

Жена и сын Макса Михайлюка / Фото: instagram.com/dasha_khlystun

Впрочем, у поклонников Хлистун и Михайлюка возник вопрос, малыш все же Димитрий или Дмитрий. На что Дарья ответила: "Я его и Димочка называю".

Макс Михайлюк и Дарья Хлистун во второй раз стали родителями / Фото: instagram.com/dasha_khlystun

Напомним, что 6 февраля у бывшего героя шоу "Холостяк" Макса Михайлюка и его жены, модели Дарьи Хлистун родился сын. Мальчик появился на свет в Канаде, где Дарья с Максом сейчас находятся. Для супругов это второй ребенок. Они также воспитывают общую дочь, трехлетнюю Ариану.

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