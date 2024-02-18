Жена экс-"Холостяка" Михайлюка заявила, что они не вернутся в Украину

Жена экс-героя романтического реалити "Холостяк" Макса Михайлюка, модель Дарья Хлистун откровенно пообщалась с поклонниками.

В сторис своей страницы в Instagram Хлистун ответила на вопросы, которые больше всего волнуют ее подписчиков. В частности, фаны поинтересовались у Дарьи, планируют ли они с Максом по окончании войны возвращаться в Украину. На что ответ был отрицательным:

"Я была очень долго в состоянии: "Вот-вот мы вернемся домой". Я не могла планировать жизнь где-то за границей, потому что очень хотела в Украину и ждала, когда будет безопасно вернуться туда с ребенком. Сейчас я даже не думаю о возвращении. Думаю, что к тому времени мы уже очень сильно "пустим корни" в другой стране", — прокомментировала Хлистун.

Жена Макса Михайлюка Дарья Хлистун / Фото: instagram.com/dasha_khlystun

Поинтересовались фаны Хлистун и тем, как правильно звучит имя их с Михайлюком сына:

"Полное имя Димитри. Ну, в Украине его будут зовут Дмитрий. Мы называем — Димасик", — поделилась молодая мама.

Вместе с тем Дарья призналась, что после первых родов, во время которых ей сделали кесарево сечение, она приходила в форму в течение четырех месяцев. Когда Дарья рожала сына, ей тоже делали кесарево. И, как призналась модель, после операции врачи запрещают заниматься спортом два месяца, поэтому пока она не может приступить к спортивным занятиям.

Макс Михайлюк с женой и дочерью / Фото: Instagram Макса Михайлюка

Отметим, что сейчас Дарья вместе с мужем Максом Михайлюком, их двумя детьми и мамой Макса находятся в Канаде. 6 февраля Хлистун в Онтарио родила сына.

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