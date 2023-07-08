Жена экс-мужа Ани Лорак ошеломила сюрпризом, который он устроил для нее и дочерей в Турции

Мурат Налчаджиоглу подарил своим девочкам незабываемые эмоции.
Новая жена экс-супруга Ани Лорак, бизнесмена Мурата Налчаджиоглу Лилия показала подарок, который он сделал всей семье.
На странице в Instagram Лилия разместила фото и видео из поездки в Каппадокию, организованную Налчаджиоглу. В этом турецком регионе ежегодно устраивают фестиваль воздушных шаров. За ними можно понаблюдать, а также поучаствовать.
Мурат организовал жене, ее дочери от экс-отношений Александре и своей дочери Софии от Ани Лорак незабываемый полет на воздушном шаре в Каппадокии. "Это что-то волшебное. Что-то действительно незабываемое", – подписала фото Лилия.
Отметим, что прокатиться на воздушном шаре в Каппадокии удовольствие не из дешевых. Так, в зависимости от продолжительности полета (час или два), сезона и количества людей в гондоле, стоимость полета за человека будет составлять от 100 до 250 евро.
Напомним, недавно жена Мурата Налчаджиоглу Лилия отпраздновала 27-летие. По этому случаю экс-муж Ани Лорак показал, как его дочь от певицы поздравляла свою мачеху. 12-летняя София устроила перформанс для жены отца возле бассейна.
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