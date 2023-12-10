Жена экс-мужа Ани Лорак отреагировала на появление Мурата в компании других женщин

Жена экс-мужа предательницы Ани Лорак Лилия Реус отреагировала на комментарии об их отношениях с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

Говорят, пара уже давно не живет вместе. А бизнесмена все чаще стали видеть в окружении других девушек. Так, под одним из публикаций Лили поклонники вспомнили ситуацию, где Мурат засветился с другой женщиной – ее копией. И пожелали девушке двигаться вперед и искать еще лучшего для себя мужчину. Блогерша заинтриговала своей реакцией. Она поставила лайк на этот комментарий.

"Лиля, вы невероятно красивая женщина. Ваш бывший может окружать себя курицами, но ваша красота особенная. Поэтому, как говорится, девочка вперед. Вы достойны настоящего мужчины! А все остальное отбросьте", - написал юзер.

Мурат Налчаджиоглу с женой / Фото: vklybe.tv

Однако позиция супруги Мурата остается неоднозначной. Ведь в то же время она поставила лайк и на другой комментарий, противоположный предыдущему. В частности, еще одна поклонница написала, что с нетерпением ждет воссоединения с ее избранником.

"Ты такая красавица! Мы все ждем вашего примирения с Муратом!", - говорилось в комментарии, который понравился Реус.

Отметим, ни один из супругов официально пока не прокомментировал ситуацию.

Напомним, недавно жена Налчаджиоглу Лилия Реус еще больше подогрела слухи о разрыве брака. Блогерша показалась без свадебного кольца на безымянном пальце.

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