Жена экс-мужа Ани Лорак трогательно поздравила Мурата с 46-летием и показала новые свадебные фото

Жена бывшего мужа певицы Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, визажистка Лилия трогательно поздравила возлюбленного с 46-летием и показала их ранее не виденные свадебные фото.

День рождения турецкий бизнесмен отмечает 12 июня. По случаю праздника новоиспеченная супруга Мурата, Лилия, трогательно его поздравила в Instagram. Возлюбленная бизнесмена адресовала ему немало приятных слов с пожеланиями.

Мурат Налчаджиоглу с женой / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

"Моя любовь, мой муж, моя родная душа, Хочу поздравить тебя сегодня с днем рождения, пожелать побольше чудес и радостных эмоций, в такое непростое время ты ведешь себя как настоящий мужчина с большим сердцем. Я безгранично горжусь тобой и люблю тебя", — обратилась к мужу Лилия.

Мурат Налчаджиоглу с женой / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Также визажистка показала их романтические кадры со свадьбы, которыми они раньше не делились. На фото новоиспеченные супруги улыбались друг другу и дарили теплые поцелуи и объятия.

Мурат Налчаджиоглу с женой / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Отметим, что после свадьбы Мурат и Лилия поехали в медовый месяц в Турцию. Туда же прилетела из Москвы 12-летняя дочь бизнесмена от певицы-предательницы Ани Лорак. Недавно у Софии был день рождения, который ее мама отпраздновала 9 июня в стране-агрессоре России. Между тем, Мурат принципиально не захотел ехать в столицу РФ, ведь, в отличие от Ани Лорак, он осуждает российское вторжение в Украину.

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