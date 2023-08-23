Жена экс-мужа Ани Лорак в бикини засветила пышный бюст: Мурат отреагировал

Жена экс-мужа певицы-предательницы Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу показала, как проходят ее последние дни лета.

Лилия отдыхает возле воды. Кадрами с отдыха жена Мурата охотно делится в своем Instagram. В этот раз Лилия опубликовала фото, на котором позировала в лиловом бикини возле беседки. Образ Налчаджиоглу дополнила солнцезащитными очками, а длинные волосы собрала в пучок.

Жена бизнесмена похвасталась очень стройной фигурой. В частности, Лилия продемонстрировала пышный бюст, подтянутый и накачанный пресс и тоненькую талию.

Жена Мурата Налчаджиоглу / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Тем временем Мурат не удержался и отреагировал на такой пикантный снимок возлюбленной. В комментариях под постом бизнесмен написал "жена" и оставил смайлик в виде красного сердечка. Лилия, в свою очередь, ответила возлюбленному — "муж".

В общем, в комментариях пользователи написали немало комплиментов жене Мурата по поводу ее внешнего вида: "Фигура мечты", "конфетка", "красивая, счастья вам с Муратом".

Напомним, недавно Лилия тоже делилась пикантным фото. В коралловом купальнике жена Мурата просто восхитила безупречной фигурой.

Читайте также: