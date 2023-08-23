Жена экс-мужа Ани Лорак в бикини засветила пышный бюст: Мурат отреагировал

Лилия похвасталась стройной фигурой.
Жена экс-мужа певицы-предательницы Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу показала, как проходят ее последние дни лета.
Лилия отдыхает возле воды. Кадрами с отдыха жена Мурата охотно делится в своем Instagram. В этот раз Лилия опубликовала фото, на котором позировала в лиловом бикини возле беседки. Образ Налчаджиоглу дополнила солнцезащитными очками, а длинные волосы собрала в пучок.
Жена бизнесмена похвасталась очень стройной фигурой. В частности, Лилия продемонстрировала пышный бюст, подтянутый и накачанный пресс и тоненькую талию.
Тем временем Мурат не удержался и отреагировал на такой пикантный снимок возлюбленной. В комментариях под постом бизнесмен написал "жена" и оставил смайлик в виде красного сердечка. Лилия, в свою очередь, ответила возлюбленному — "муж".
В общем, в комментариях пользователи написали немало комплиментов жене Мурата по поводу ее внешнего вида: "Фигура мечты", "конфетка", "красивая, счастья вам с Муратом".
Напомним, недавно Лилия тоже делилась пикантным фото. В коралловом купальнике жена Мурата просто восхитила безупречной фигурой.
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