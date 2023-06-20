Жена экс-мужа Ани Лорак в купальнике посветила пышным бюстом и стройными ножками

Лилия показала, как они всей семьей отдыхали на пляже.
Жена экс-мужа певицы Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу похвасталась стройной фигурой, пышным бюстом и длинными ножками.
В частности, в Instagram-stories Лилия показала, как они всей семьей отдыхали на одном из пляжей Турции. Возлюбленная Мурата опубликовала снимок, на котором она в купальнике позировала в объятиях мужа. Лилия продемонстрировала пышный бюст, стройные ножки и плоский животик.
Вместе с супругами на пляже отдыхали их дочери от предыдущих отношений. Девочки прекрасно ладят между собой и охотно позируют вместе для семейных фото.
Также Лилия показала, как проходят утренники в их семье. Жена Мурата на завтрак угощала дочь и падчерицу блинами.
Напомним, в начале июня Мурат Налчаджиоглу во второй раз женился. Его избранницей стала визажистка Лилия. После свадьбы супруги поехали отдыхать в Турцию. Вместе с Лилией отправилась ее дочь от предыдущих отношений Александра. Также в Турцию прилетела София – дочь Мурата, которая родилась в браке с Ани Лорак. К слову, девочки нашли общий язык. Мурат неоднократно показывал, как София и Александра проводят вместе время.
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