Жена экс-мужа Лорак на фоне слухов о разводе призналась, планирует ли возвращаться в Украину

Жена экс-мужа Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, честно ответила, собирается ли из-за границы возвращаться в Украину.

К слову, уже почти два месяца в Сети ходят слухи, что Мурат и Лилия развелись. Пара это не комментирует, хотя намекает, что в отношениях действительно не все хорошо. Более того, супруги сейчас даже живут отдельно: Мурат в Украине, а Лилия – в Ирландии.

Как объяснила жена бизнесмена, она уехала в Дублин к подруге. Цель поездки Лилии – развеяться и понять, как и куда ей двигаться дальше.

Жена Мурата Налчаджиоглу / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

"Часто вопрос, который я постоянно получаю, это о том, переехала ли я жить в Дублин на постоянной основе или я планирую возвращаться в Украину. Я приехала сюда к своей подруге, она живет уже здесь более двух лет. Она пригласила меня к себе. в гости, чтобы я приехала, развеялась, полностью изменила обстановку, увидела что-то новое, что-то другое, перезагрузилась и поняла, куда и как двигаться дальше", – объяснила Лилия.

Также блогерша ответила, что сначала действительно планировала остаться жить за границей и перевезти в Ирландию маму и дочь. Однако впоследствии она передумала. Уже через несколько дней Лилия возвращается в Украину.

Жена Мурата Налчаджиоглу / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

"Сначала я действительно думала, что перееду сюда жить, заберу сюда своего ребенка, маму, мы начнем жизнь с чистого листа. Всюду хорошо, но дома – лучшее. Совсем скоро я вернусь домой, мой отпуск закончится уже послезавтра (14 декабря – прим. ред.). Пока что я возвращаюсь в Украину, а дальше - будет видно. Жизнь все расставит на свои места", — добавила блогерша.

Напомним, тем временем Мурат Налчаджиоглу недавно вообще засветился в компании другой женщины. Лилия уже отреагировала на такие развлечения мужа.

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