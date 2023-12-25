Жена экс-мужа Лорак на фоне слухов о разводе вернулась в Украину и отпраздновала Рождество

Жена экс-мужа Ани Лорак, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, прилетела после отпуска в Киев.

В своем фотоблоге Лилия запостила серию соблазнительных фотографий на фоне новогодних украшений. Так, блогерша предстала в откровенном топе, обнажившем ее живот. Дополнило образ длинное черное платье, каблуки и серебристое колье.

Жена Мурата Налчаджиоглу / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

К слову, в Сети ходят сплетни, что Мурат и Лилия развелись, поэтому вероятно Рождество они провели отдельно. Впрочем, опровергнуть или подтвердить информацию ни один из супругов не берется.

Также в фотоблоге жены бизнесмена появился кадр рождественского стола, украшенного свечами. А поблизости стояла нарядная елка.

Жена Мурата Налчаджиоглу / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Под своими фото Лилия поздравила поклонников с праздниками. В частности, пожелала исполнения мечт, уюта и мира.

"С Рождеством Христовым! Пусть самые смелые мечты сбываются. Счастливых, мирных дней. Любви, счастья, уюта и взаимопонимания в каждой семье", - написала блогерша.

Жена Мурата Налчаджиоглу / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Кроме поздравлений в ответ, поклонники засыпали жену Мурата комплиментами по поводу ее стройной фигуры.

Напомним, недавно муж Лилии, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу подогрел слухи о новом романе. Он поразвлекался в компании участницы шоу "Холостяк-10".

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