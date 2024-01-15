Жена Евгения Кошевого нежно поздравила их старшую дочь с 16-летием

Жена актера Студии "Квартал 95" Евгения Кошевого Ксения рассказала о празднике в их семье.

Сегодня, 15 января, старшая дочь Евгения Кошевого отмечает день рождения. По случаю 16-летия его жена посвятила дочери сторис. В своем фотоблоге Ксения опубликовала снимок счастливой Варвары.

Девушка в однотонном синем костюме позирует на диване с распущенными волосами и искренне радуется, закрывая глаза. Очевидно, фотографию жена знаменитости взяла с недавней фотосессии дочери.

Кадр Ксения Кошевая не стала подписывать, но лаконично указала цифру, сколько исполнилось их с артистом дочери и оставила белое сердечко: "16!".

Дочь Евгения Кошевого Варвара / Фото: instagram.com/yalta_k

В свою очередь, Варвара сделала репост фотографии с маминой страницы на свою. И на черном фоне написала, что она празднует 16-летие.

Отметим, у звездных супругов также есть 9-летняя младшая дочь Серафима.

Напомним, незадолго до Нового года дочь звезды Евгения Кошевого Варвара в элегантном образе снялась в нежной фотосессии и на редких фото очаровала красотой своих поклонников.

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