Жена Евгения Кошевого показала, как они с семьей провели 38 суток в подвале в начале полномасштабной войны

Жена актера Студии "Квартал 95" Евгения Кошевого Ксения в годовщину полномасштабной войны рф против Украины вспомнила, каким были для них первые дни вторжения.

Семья звезды решила не уезжать никуда из Киева и осталась дома. Как рассказала Кошовая, они 38 суток ночевали в подвале и вместе с соседями помогали тем, кто в этом нуждался.

"Отсчет нового года у меня теперь начинается с 24-го февраля. От этого числа эти рашисты-варвары перевернули жизнь на нашей мирной земле. В это невозможно было поверить, но это произошло и земля вздрогнула от бомб. А как же это - "Кто 8 лет Данбил Бамбасс"? Как бы эта кацапская холера не ворвалась со своим "асвабаждением", не было бы столько горя. Всем понятно, что эта "нация" rysni не может нести ничего кроме смерти и разрушений. Этого мы никогда не простим", – написала Кошевая.

На странице в Instagram Ксения разместила видео, в котором показала, как они с мужем и двумя дочками с вещами в руках спускаются в подвал, спят в машине, как с соседями проводят время на подземной парковке. Как Евгений читал с младшей дочерью сказки под фонариком, как актер выгуливал домашних любимцев в подвале. Также в видео присутствуют кадры, как семья Кошевых волонтерила, а Евгений ездил вместе с другими участниками "Квартала 95" с концертами для наших военных:

Семья Евгения Кошевого / Фото: instagram.com/yalta_k

Семья Евгения Кошевого / Фото: instagram.com/yalta_k

"Несмотря на страх, ночуя в подвале 38 суток, вместе с соседями помогая всем, кто в этом нуждался, мы остались в Киеве. Сейчас я еще раз убеждаюсь, что это было правильное решение. Этот год показал, что чужие люди могут быть ближе родных. Человечество всегда побеждает. Когда мы вместе – мы не сломаны и не сломимся", — отметила Ксения и добавила, что уже начала собирать чемоданы в родную Ялту.

Семья Евгения Кошевого / Фото: instagram.com/yalta_k

Евгений Кошевой / Фото: instagram.com/yalta_k

Напомним, ранее Надя Дорофеева показала, что в первые дни полномасштабного вторжения пряталась у себя дома на полу под ступеньками.

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