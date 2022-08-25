Жена Евгения Кошевого показала трогательную патриотическую фотосессию в вышиванках всей семьей

Семья звезды студии "Квартал 95" Евгения Кошевого недавно приняла участие в патриотической фотосессии, в которой предстала в вышиванках.

Так, на странице в Instagram жена Евгения Кошевого Ксения разместила видео с подборкой фотографий из патриотической фотосессии, в которой они приняли участие всей семьей.

Судя по ролику, которым поделилась Ксения Кошевая, съемки проходили в лесу, а также в поле кукурузы. Ксения во время фотосета примеряла вышитое платье сиреневого цвета, Евгений – черную рубашку с вышитым на ней красным орнаментом. Дочери супругов – Варвара и Серафима были в темно-синих платьях с белой вышивкой.

Этим видео Ксения поздравила поклонников с Днем Независимости Украины, который праздновали 24 августа:

"Они думали сломать нас за три дня, но объединили нас на много лет вперед. Слава Украине, слава ВСУ! Слава Нацгвардии. Слава всем, кто защищает нашу страну от оккупанта и тем, кто в этом им помогает. Украина обязательно победит", — написала жена Кошевого.

Также Ксения добавила, что уверена, что свой следующий день рождения она будет праздновать в Крыму: "В будущем году буду праздновать свой день рождения в нашем Крыму, в моей родной украинской Ялте".

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