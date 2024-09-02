Жена Евгения Кошевого восхитила фото с двумя дочерьми и показала, как они изменились

Юморист вместе с избранницей отвел детей в школу на праздничную линейку.
Жена звезды Студии "Квартал 95" Евгения Кошевого — Ксения — порадовала редким фото сразу с двумя дочерьми.
Семейным снимком избранница шоумена поделилась в своем Instagram. К слову, Евгений Кошевой вместе с женой отвел дочерей в школу. У 16-летней Варвары и 9-летней Серафимы сегодня, 2 сентября, праздничная линейка в школе. Старшая дочь юмориста перешла уже в выпускной 11 класс, а младшая – в четвертый.
Поэтому родители отвели детей на важное для них событие. Варвара вместе с мамой выбрала family look – черные брюки и майку, Евгений Кошевой одел рубашку и штаны, а Серафима – джинсы и белую блузку. Девочки в руках держали немалые букеты цветов, которые они подарят своим учителям.
Отметим, в этом году 1 сентября пришлось на воскресенье, поэтому большинство школ перенесли праздничную линейку на понедельник – 2 сентября.
Тем временем сын актрисы Ксении Мишиной праздновал День знаний именно в воскресенье. Артистка раньше показывала, какой была необычная праздничная линейка, и удивила ее тематикой. Также знаменитость вспомнила и свои школьные годы.
Читайте также:
- Евгений Клопотенко ошеломил суммой, которую тратит в месяц и на что больше всего у него уходит средств
- Klavdia Petrivna полностью показала лицо без очков и масок и публично обратилась к фанатам
- Экс-муж Ани Лорак неожиданно засветился со второй женой, с которой разошелся год назад