Жена Евгения Кота назвала причину судорг у их 8-месячной дочери: "Получили заключение"

Евгений Кот с дочерью / © instagram.com/kot_jenya

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Украинский хореограф Евгений Кот и его жена, гимнастка Наталья Татаринцева поделились новыми подробностями о здоровье 8-месячной дочери.

Раньше Леля уже была под пристальным наблюдением врачей. В свое время Наталья рассказывала, что дочери диагностировали розеолу, которая повлияла на нервную систему. В результате у крохи начали проявляться судороги. Обеспокоенные родители забили тревогу и снова начали обследование Лели. В этот раз остеопат объяснил, что такие симптомы может вызывать гипертонус в грудной клетке и шейном отделе.

"На днях мы посетили остеопата с Лелей и получили заключение, что у нас есть гипертонус в грудной клетке и шейном отделе. И это может вызвать судороги", — заявила звездная мама в фотоблоге.

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Наталья Татаринцева с дочерью / © instagram.com/kot_jenya

Несмотря на такие выводы врачей, у звездных супругов есть собственное предположение об ухудшении состояния дочери. Они не исключают, что на самом деле судороги могут быть вызваны витамином D3. Однако Наталья отметила, что пока они не забегают вперед и продолжают исследовать эту тему.

"Сейчас мы с Евгением проверяем еще одну нашу личную теорию возникновения этих судорог, связанную с витамином D3. Впоследствии расскажу", - написала Татаринцева.

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