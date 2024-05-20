Жена Евгения Кота оригинально поздравила возлюбленного с особым праздником и показала их романтические фото

Танцовщик отмечает 36-летие.
Сегодня, 20 мая, участник "Танцев со звездами", украинский хореограф Евгений Кот отмечает день рождения.
Жена звезды, танцовщица Наталья Татаринцева уже поздравила именинника с особым праздником и посвятила ему пост в фотоблоге. В частности, жена Кота опубликовала ряд фото из их архивов, когда они путешествовали и просто классно проводили время. Также Наталья отметила, что ее главный подарок уже совсем скоро появится на свет.
"С Днем рождения, папа Женя. Сладкий подарок, о котором ты больше всего мечтал за последние годы, уже на подходе… И как оказалось с годами, ты еще и гениальный пекарь, потому что смог замесить тесто для самой вкусной булочки всего из двух яиц. Любим тебя безгранично", - поздравила Наталья.
В комментариях поклонники танцовщика присоединились к поздравлениям и пожелали будущим родителям счастья:
- Поздравляем, родителей. Счастье Вашей семье
- Оригинальное поздравление, пусть все задуманное вами осуществляется
- Чувство юмора у вас на высоте. С Днем рождения, Евгений. Желаю голубого неба и мира Украины
- Поздравляем! К тесту подмешана безграничная любовь, поэтому булочка такая сладкая
В свою очередь, Женя уже отреагировал на милое обращение жены и поблагодарил всех фанов за поздравление: "Люблю, моя любимая! Спасибо всем за поздравления и теплые слова!".
Напомним, недавно певица Тоня Матвиенко также поздравляла мужа Арсена Мирзояна с 46-летием и показала их забавные фото.
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