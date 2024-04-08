Жена Евгения Кота рассекретила свой вес и призналась, сколько кило набрала во время беременности

Жена участника "Танцев со звездами", украинского хореографа Евгения Кота, танцовщица Наталья Татаринцева рассказала о своем весе и изменениях в теле во время первой беременности.

В своем фотоблоге Наталья призналась, что она уже на 28-й неделе беременности. По словам танцовщицы, за это время она поправилась на 9 кг и сейчас ее общий вес составляет 62 кг. Кроме того, Наталья поделилась, за какими изменениями наблюдает в своем теле. Как признается жена Евгения, у нее все чаще появляются отеки и становятся заметнее целлюлит и новые растяжки.

Наталья Татаринцева / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

Наталья Татаринцева / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

Впрочем, несмотря ни на что подписчики Татаринцевой постоянно напоминают танцовщице, что она выглядит великолепно и ей идет это состояние. Также блогерша рассказала о том, что за последний период она научилась "радоваться маленьким вещам, секундным взглядам и более продолжительным толчкам".

Наталья Татаринцева / Фото: instagram.com/tatarintseva_official

Отметим, супруги известили о будущем пополнении в семье в конце 2023 года с помощью трогательного ролика. А недавно Евгений и Наталья организовали гендер-пати, где рассекретили пол будущего первенца.

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