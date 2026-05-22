Жена Евгения Кота резко высказалась о Татьяне Денисовой после ее бегства в РФ: "Достала мозг"

Наталья Татаринцева, Татьяна Денисова

Жена танцовщика Евгения Кота — фитнес-тренер Наталья Татаринцева — откровенно высказалась о хореографе Татьяне Денисовой.

Гимнастка вспомнила, что после начала полномасштабной войны ее коллега цинично сбежала в Россию. Наталья призналась, что решение Денисовой стало для нее болезненным не только с человеческой точки зрения, но и профессиональной. По словам Натальи, поступок хореографа фактически поставил под удар работу большой команды проекта «Танцы. World of Dance», который готовился к выходу весной 2022 года.

Татаринцева была ведущей шоу, а ее муж Евгений Кот работал в составе жюри вместе с Максом Чмерковским и Татьяной Денисовой. Однако после начала полномасштабного вторжения и сотрудничества Денисовой с РФ украинскому телеканалу пришлось переделывать материал и вырезать все сцены с ее участием.

«Это полностью обесценивание работы. Ощущение досады. Мне было грустно. Мог быть очень крутой проект, потому что мы сняли много классного материала. Это была моя мечта (стать ведущей — прим. ред.), но она оборвалась от обстоятельств, за которые я не отвечаю и не контролирую», — поделилась Наталья в интервью Мирославе Мандзюк.

Также Татаринцева призналась, что после отъезда Денисовой даже не пыталась с ней связаться, ведь не видит в этом никакого смысла. Наталья также дала понять, что не готова тратить свое время и силы на людей, которые после увиденного во время войны делают выбор в пользу страны-агрессора.

«Что же сделать с той, кто достал мозг из головы. Мы не говорили. В этом нет абсолютно никакого смысла. Тем более, что она взяла, находясь под обстрелами, и вернулась в Россию и начала вести там танцевальный проект. То есть человек, который видел, что происходило, прожил это и бежал отсюда, вернулся к этому агрессору и сел там работать», — пояснила жена Евгения Кота.

