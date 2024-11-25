Жена Евгения Кота впервые рассказала о послеродовой депрессии: "Проплакала несколько месяцев"

Звездная семья также призналась, как они распределили родительские обязанности.
Украинский хореограф Евгений Кот и его жена гимнастка Наталья Татаринцева рассказали о воспитании дочери Лели.
По словам Натальи, в первые месяцы после рождения Лели она столкнулась с послеродовой депрессией. Однако тогда она давала свободу всем своим эмоциям и часто плакала. Гимнастка говорит, что в кризисный период с ней постоянно был рядом муж. Это и помогло улучшить самочувствие.
"Я несколько месяцев проплакала. Надо было выпустить окситоцин. Я проплакала. Но моя самая главная поддержка вот (Евгений – прим. ред.), он мне говорит терпеть, потому что дальше еще хуже", — смеясь, поделилась Татаринцева в комментарии "Люкс ФМ".
После преодоления трудностей Наталья и Евгений с головой ушли в отцовство. Счастливая пара отметила, что уже даже распределила роли. Так, звездный папа обычно выступает хорошим полицейским и проводит время с дочерью в основном за весельем. А вот мама активно занимается воспитанием и уходом за малышом.
"В основном Наталья с малышкой. Папа у нас больше играет. Постоянное веселье. Наталья воспитывает, а я папа. Добрый и плохой полицейский", — признались молодые родители.
Напомним, недавно хореограф Евгений Кот с женой Наталией восхитили нежными фото с 4-месячной дочерью Лелей в изысканных образах.
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