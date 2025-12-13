Жена Фагота отказалась от материнства и честно объяснила причину: "Делала вид, что с этим борюсь"

Фагот и Ольга Навроцкая / © instagram.com/fahot

Украинская писательница и сценаристка Ольга Навроцкая впервые откровенно высказалась о своем отношении к материнству.

51-летняя жена музыканта Фагота призналась, что не планирует становиться матерью. Она объяснила, что не готова брать на себя ответственность за новую жизнь в нынешнем мире. По словам писательницы, ее позиция сформировалась не спонтанно, а с годами лишь укрепилась — особенно на фоне войны и глобальной нестабильности.

«Укрепилось ощущение, что в такие времена это настолько сложно. Мое ощущение, что эта жизнь настолько болезненная и сложная при всем ее кайфе. Минуты счастья, конечно, прекрасны. Но жизнь очень жестокая. Не думаю, что хочу кому-то это пожелать — сознательно родить ребенка и сказать: 'Вот, живи в этом прекрасном мире'», — пояснила Навроцкая в интервью Рамине Эсхакзай.

Ольга Навроцкая

Она добавила, что если бы была уверенность в безопасном будущем и завершении войны, развязанной страной-агрессором Россией против Украины, то, возможно, задумалась бы над материнством. Однако сейчас, по ее словам, она не может взять на себя такую ответственность.

«Вот не могу — и все. Всегда делала вид, что я с этим борюсь, но подсознательно я всегда была childfree (желание не иметь детей — прим. ред.). Я никогда не мечтала о детях. Есть женщины, которые мечтают о материнстве — и для меня это сверхлюди. Женщина, которая родила и вырастила ребенка, — для меня богиня», — подчеркнула писательница.

Навроцкая также подчеркнула, что никогда не считала отсутствие детей недостатком или внутренней пустотой. Наоборот — свою реализацию она видит в творчестве, которое и называет своими «детьми».

«Мои дети — это мое творчество», — лаконично подытожила она.

В то же время известно, что Фагот воспитывает сына Никиту. С его матерью артист расстался еще во время беременности мальчиком. И все потому, что в тот период почувствовал безумное влечение к Ольге Навроцкой. Однако, после более 10-летнего романа певца уже застали с другой девушкой в конце этого ноября. Тем самым звезда спровоцировал слухи о проблемах в отношениях с писательницей.

