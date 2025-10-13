Жена Фьюри честно призналась, почему их дочь выходит замуж в 16 и как они на это отреагировали

Тайсон Фьюри с семьей

Жена английского профессионального боксера Тайсона Фьюри - Пэрис - объяснила, почему их дочь обручилась с бойфрендом в 16 лет и как они на это отреагировали.

Возлюбленный сделал Венесуэле предложение на праздновании ее 16-го дня рождения. Дочь спортсмена ответила согласием. Жена Фьюри честно признается изданию Mirror, что просила Венесуалу не торопиться с помолвкой. Однако девушка была серьезно настроена и решила выходить замуж, ведь сама этого хочет.

"Я поощряла ее ожидать как можно дольше, но она была решительно настроена", - говорит Пэрис.

Дочери Тайсона Фьюри сделал предложение бойфренд

Родителям оставалось лишь поддержать дочь, что они и сделали. Пэрис также добавила, что Венесуэла и ее возлюбленный Ноа на самом деле замечательная пара и они радуются их помолвке. Также жена Фьюри добавила, что и сама обручилась в свое время в 17 лет, поэтому ее дочь сделала это ненамного раньше.

"Мы все очень рады за нее и Ноя - они отличная пара - и искренне рады этой следующей главе в ее жизни. Да, она молода, но, как мы все знаем, это соответствует нашим традициям и ценностям. Я была помолвлена с Тайсоном в 17 лет, так что мы не очень сильно отличаемся в возрасте", - подытожила Пэрис.

